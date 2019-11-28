Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

В ночь на 28 ноября в Киеве на Крещатике ограбили офис Национального союза журналистов Украины.

Об этом в Facebook написал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф повреждены. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства", - говорится в сообщении.

Часть служебных документов обнаружили на полу, часть злоумышленники вывернули на стол. Все ящики раскрыты. Исчезли другие документы и ценные вещи, еще выясняют сотрудники офиса.

Что ночью кто-то совершил шум в комнатах офиса НСЖУ, утром обнаружили сотрудники. Сам Томиленко находится в командировке в Запорожье.

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О факте несанкционированного проникновения сообщили в МВД и полицию. Начали проводятся следственные действия.

"Вот почему мы говорим, что безопасность - прежде всего. Даже в центре киева офис на Крещатике не может быть безопасным местом", - комментирует событие председатель НСЖУ.

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко осудил экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова за давление на СМИ.