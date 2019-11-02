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Глава Национального союза журналистов осудил Портнова за давление на СМИ

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Глава Национального союза журналистов осудил Портнова за давление на СМИ
Глава НСЖУ осудил действия Андрея Портнова. Фото: UkrNews

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко осудил экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова за давление на СМИ.

"Политику Андрею Портнову может не нравиться работа конкретных журналистов, медиа. Но давить на работников медиа, обнародовать персональные данные, угрожать насилием или цеплять ярлыки возмутительно и недопустимо", - написал он в Facebook.

Томиленко добавил, что многих представителей предыдущей властной команды, с которой профессионально борется господин Портнов, "травили и "Схемы", и расследователи в целом".

"Журналистами движет общественный интерес. И лучшая реакция политика на этот интерес - открытость", - отметил Томиленко.

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Андрей Портнов снова угрожал журналистам программы "Схемы". Экс-чиновник пригрозил всей редакции проекта, что опубликует подробно их личную и персональную информацию и проанализирует частную жизнь и будет ненавязчиво сопровождать их вечером.

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