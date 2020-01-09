Огненные обломки разлетались во все стороны: показали новое видео авиакатастрофы в Иране

Фото: isna.ir

Опубликовали момент аварии пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Видео попало на камеру наблюдения, которая установлена ​​на улице, рядом с которой упал самолет. Его распространило местное издание Raavi.

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На кадрах видно, как темную территорию резко освещает, после чего вокруг падают обломки.

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины. Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, впрочем два человека так и не сели в самолет. МИД Украины сначала сообщило, что к падению самолета привели технические проблемы с двигателем, а версия теракта пока не рассматривается. Затем там изменили информацию и заявили, что версии пока все еще устанавливаются.