Огненная Одесса: смертельные пожары унесли десятки жизней. Кто ответил

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 171
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4131
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7110
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19638
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6408
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3151
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
6
6
4
6
11
Число пострадавших при пожаре в Одесском колледже выросла
Число пострадавших при пожаре в Одесском колледже выросла
Как выглядит Одесский колледж после пожара: свежие фото
Как выглядит Одесский колледж после пожара: свежие фото
Смертельный взрыв газа обрушил дом и убил шесть человек
Смертельный взрыв газа обрушил дом и убил шесть человек
Должность на миллион: СБУ задержала руководителей Национальной аграрной академии
Должность на миллион: СБУ задержала руководителей Национальной аграрной академии
Масштаб пожара в Одессе показали с высоты птичьего полета
Масштаб пожара в Одессе показали с высоты птичьего полета
Видео
Все видео
Пожар в Одесском колледже: установили личность второй погибшей
Пожар в Одесском колледже: установили личность второй погибшей
Помощницу нардепа хотели похитить - полиция задержала преступников
Помощницу нардепа хотели похитить - полиция задержала преступников
Звонили к родным и прощались: новые подробности смертельного пожара в колледже
Звонили к родным и прощались: новые подробности смертельного пожара в колледже
Пожар в Одесском колледже: есть угроза обвала
Пожар в Одесском колледже: есть угроза обвала
Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины
Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7110
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2097
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2412
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6408
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 207
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 12:42

Огненная Одесса: смертельные пожары унесли десятки жизней. Кто ответил

  Комментировать

Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25 в Одессе загорелся 4 декабря. 6-этажка вспыхнула около 10 часов 4 декабря. Погибла студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Всего пострадавших 32, среди них 17 подростков, преподаватели колледжа и спасатели. По состоянию на 6 декабря семь пострадавших выписались.

Еще одну жертву спасатели нашли вечером 5 декабря. Тело было на 2 этаже здания - в районе столовой. Это преподаватель математики и информатики 43-летняя Анна Борюк. Она до последнего выводила студентов из огня, по словам свидетелей. Когда пошла в последний раз - больше не вернулась. Еще 14 человек, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пропали без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надеюсь, дочь перепутали: что рассказала мать пропавшей студентки

Среди причин возгорания полицейские называют неисправность электропроводки или умышленный поджог. Уже опросили около полусотни свидетелей.

"Полиция обеспечит прозрачное расследование, чтобы в максимально сжатые сроки провести все необходимые мероприятия и установить обстоятельства этого трагического события и тех, кто в ней виноват", - пообещал начальник областной полиции Олег Бех.

Между тем горноспасатели продолжают разбирать завалы на пепелище колледжа. Предварительно, работы обещают завершить до 7 декабря.

Автор: od.dsns.gov.ua
  Спасатели разбирают завалы в Одесском колледже и ищут тела пропавших
Спасатели разбирают завалы в Одесском колледже и ищут тела пропавших

Это не первый смертельный пожар в Одесской области за последние годы. Огонь унес жизни десятков детей и взрослых в различных общественных местах. Однако ни один виновный до сих пор не наказан.

Отель "Токио Стар"

В половине второго ночи 17 августа этого года в заведении по ул. Водопроводная, 1, вспыхнул пожар. В отеле было почти 200 человек. Пожарной сигнализации, гидрантов, огнетушителей не было. Огонь охватил 1 тыс. кв. м площади. Спасатели вывели из первого этажа 64 человека, со второго, где был очаг возгорания, - 72. погасили пламя за 3 часа. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Автор: ТСН
  В гостинице "Токио Стар" сгорели 9 человек
В гостинице "Токио Стар" сгорели 9 человек

Полиция установила подозреваемых по делу. Это владелец отеля 47-летний Вадим Черный. Был под стражей, однако вышел из СИЗО под залог. Он свою вину отрицает. Совладелец заведения Сергей Дурач - скрывается за границей. Подозрение ему объявили заочно. Администратор отеля - Ирина Паровик. Она отвечала за хозяйственные и кадровые вопросы. Находится под домашним арестом. Сообщили о подозрении также главному инженеру отеля. Досудебное следствие по делу продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сын задыхался и плакал: что рассказывают родные пропавших во время пожара студентов

Одесский областной медицинский центр психического здоровья

Здесь загорелось вечером 10 июня в корпусе №7. В помещении были трое работников заведения и 54 больных. Все - ветераны Второй мировой и Афганистана, в возрасте от 70 до 90 лет, страдающие психологическими отклонениями.

Погибли семь человек. Среди них: 85-летняя Мария Пастернак, 85-летний Семен Клапчук, 85-летняя Лидия Поровкова, 82-летняя Галина Тодорова и 91-летний Михаил Лазарев, Иван Шелепко, 90 лет, и медсестра заведения Юлия Никита, 55 лет. Она и трое пациентов скончались на месте. Другие - в больнице, имели тяжелые ожоги дыхательных путей.

Автор: Укринформ
  В Одесском областном медицинском центре психического здоровья погибли 6 пациентов и медсестра
В Одесском областном медицинском центре психического здоровья погибли 6 пациентов и медсестра

Дело расследуется по четырем статьям, в том числе по служебной небрежности.

Детский лагерь "Виктория"

Пожар в Одесском детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017-го. Выгорел деревянный корпус №5, где находились 42 воспитанники дома творчества "Луч" и художественный руководитель ансамбля "Адель" Татьяна Егорова. Погибли трое девушек из комнаты №11 на втором этаже - 8-летняя София Мазур, 9-летняя Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий, 12 лет. Возгорание началось в комнате художественного руководителя ансамбля - под комнатой №11. Подозревают, что там был включенный в розетку кипятильник. Именно он стал причиной возгорания. К такому выводу пришли в Независимом институте судебных экспертиз. Исследование заказал отец одной из погибших девочек Софии Мазур, Алексей.

8 сентября 2017 суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Однако мужчина, по распоряжению которого в домиках выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает и даже объявлял голодовку. Судебные разбирательства продолжаются.

Автор: Думская
  Во время пожара в детском лагере «Виктория» заживо сгорели трое девочек
Во время пожара в детском лагере «Виктория» заживо сгорели трое девочек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело спускают на тормозах: родители погибших в "Виктории" детей обратились к ВР

Приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала и ей дали 3 года условно.

Сама Татьяна Егорова со времени пожара с журналистами не общается. По данным Слидства.инфо, женщина не в Украине. Ее муж Глеб Егоров рассказал, что она уехала на лечение, а когда вернется неизвестно. Егоров уверяет: его жена не забывала включенный кипятильник. И отмечает, что его на месте трагедии обнаружили "заинтересованные лица". А именно сотрудник ГСЧС Алексей Панкратов.

Лагерь снова принимает детей. Однако нарушения пожарной безопасности перед заселением там так и не устранили.

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были выявлены нарушения правил пожарной безопасности еще в 2014 году. С тех пор они так и не были устранены.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Огненная Одесса: смертельные пожары унесли десятки жизней. Кто ответил». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Кочевники вырезали почти все население Киева

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Нашли алмазы в стенах домов

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 17442
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 14391
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
6
 Просмотров: 6975
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 4689
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум 3 Просмотров: 4401
Происшествия
Надежды нет: что происходит на пепелище Одесского колледжа
Надежды нет: что происходит на пепелище Одесского колледжа
Умер волонтер, которого на Донбассе избили за украинский язык
Умер волонтер, которого на Донбассе избили за украинский язык Просмотров: 621
Пришла вся в крови: многодетный отец надругался над 12-летней девушкой
Пришла вся в крови: многодетный отец надругался над 12-летней девушкой Просмотров: 909
В Одесском колледже за 5 лет никто не исправил нарушения правил пожарной безопасности
В Одесском колледже за 5 лет никто не исправил нарушения правил пожарной безопасности Просмотров: 180
Сделаю укол в шею: неизвестные обокрали таксиста
Сделаю укол в шею: неизвестные обокрали таксиста Просмотров: 252
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
2
СБУ пришла с обыском в офис Медведчука
Голосов: 661
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua