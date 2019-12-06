Огненная Одесса: смертельные пожары унесли десятки жизней. Кто ответил

Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25 в Одессе загорелся 4 декабря. 6-этажка вспыхнула около 10 часов 4 декабря. Погибла студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Всего пострадавших 32, среди них 17 подростков, преподаватели колледжа и спасатели. По состоянию на 6 декабря семь пострадавших выписались.

Еще одну жертву спасатели нашли вечером 5 декабря. Тело было на 2 этаже здания - в районе столовой. Это преподаватель математики и информатики 43-летняя Анна Борюк. Она до последнего выводила студентов из огня, по словам свидетелей. Когда пошла в последний раз - больше не вернулась. Еще 14 человек, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пропали без вести.

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Среди причин возгорания полицейские называют неисправность электропроводки или умышленный поджог. Уже опросили около полусотни свидетелей.

"Полиция обеспечит прозрачное расследование, чтобы в максимально сжатые сроки провести все необходимые мероприятия и установить обстоятельства этого трагического события и тех, кто в ней виноват", - пообещал начальник областной полиции Олег Бех.

Между тем горноспасатели продолжают разбирать завалы на пепелище колледжа. Предварительно, работы обещают завершить до 7 декабря.

Автор: od.dsns.gov.ua Спасатели разбирают завалы в Одесском колледже и ищут тела пропавших

Это не первый смертельный пожар в Одесской области за последние годы. Огонь унес жизни десятков детей и взрослых в различных общественных местах. Однако ни один виновный до сих пор не наказан.

Отель "Токио Стар"

В половине второго ночи 17 августа этого года в заведении по ул. Водопроводная, 1, вспыхнул пожар. В отеле было почти 200 человек. Пожарной сигнализации, гидрантов, огнетушителей не было. Огонь охватил 1 тыс. кв. м площади. Спасатели вывели из первого этажа 64 человека, со второго, где был очаг возгорания, - 72. погасили пламя за 3 часа. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Автор: ТСН В гостинице "Токио Стар" сгорели 9 человек

Полиция установила подозреваемых по делу. Это владелец отеля 47-летний Вадим Черный. Был под стражей, однако вышел из СИЗО под залог. Он свою вину отрицает. Совладелец заведения Сергей Дурач - скрывается за границей. Подозрение ему объявили заочно. Администратор отеля - Ирина Паровик. Она отвечала за хозяйственные и кадровые вопросы. Находится под домашним арестом. Сообщили о подозрении также главному инженеру отеля. Досудебное следствие по делу продолжается.

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Одесский областной медицинский центр психического здоровья

Здесь загорелось вечером 10 июня в корпусе №7. В помещении были трое работников заведения и 54 больных. Все - ветераны Второй мировой и Афганистана, в возрасте от 70 до 90 лет, страдающие психологическими отклонениями.

Погибли семь человек. Среди них: 85-летняя Мария Пастернак, 85-летний Семен Клапчук, 85-летняя Лидия Поровкова, 82-летняя Галина Тодорова и 91-летний Михаил Лазарев, Иван Шелепко, 90 лет, и медсестра заведения Юлия Никита, 55 лет. Она и трое пациентов скончались на месте. Другие - в больнице, имели тяжелые ожоги дыхательных путей.

Автор: Укринформ В Одесском областном медицинском центре психического здоровья погибли 6 пациентов и медсестра

Дело расследуется по четырем статьям, в том числе по служебной небрежности.

Детский лагерь "Виктория"

Пожар в Одесском детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017-го. Выгорел деревянный корпус №5, где находились 42 воспитанники дома творчества "Луч" и художественный руководитель ансамбля "Адель" Татьяна Егорова. Погибли трое девушек из комнаты №11 на втором этаже - 8-летняя София Мазур, 9-летняя Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий, 12 лет. Возгорание началось в комнате художественного руководителя ансамбля - под комнатой №11. Подозревают, что там был включенный в розетку кипятильник. Именно он стал причиной возгорания. К такому выводу пришли в Независимом институте судебных экспертиз. Исследование заказал отец одной из погибших девочек Софии Мазур, Алексей.

8 сентября 2017 суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Однако мужчина, по распоряжению которого в домиках выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает и даже объявлял голодовку. Судебные разбирательства продолжаются.

Автор: Думская Во время пожара в детском лагере «Виктория» заживо сгорели трое девочек

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Приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала и ей дали 3 года условно.

Сама Татьяна Егорова со времени пожара с журналистами не общается. По данным Слидства.инфо, женщина не в Украине. Ее муж Глеб Егоров рассказал, что она уехала на лечение, а когда вернется неизвестно. Егоров уверяет: его жена не забывала включенный кипятильник. И отмечает, что его на месте трагедии обнаружили "заинтересованные лица". А именно сотрудник ГСЧС Алексей Панкратов.

Лагерь снова принимает детей. Однако нарушения пожарной безопасности перед заселением там так и не устранили.

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были выявлены нарушения правил пожарной безопасности еще в 2014 году. С тех пор они так и не были устранены.