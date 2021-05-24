Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Огненная авария на 19 км Брест-Литовского шоссе в Киеве произошло 24 мая в 1:34.

В результате столкновения грузовика DAF и легкового автомобиля Volkswagen Passat загорелись оба автомобиля, а также груз, который перевозил фура. Возгорание на площади 70 м.кв удалось полностью ликвидировать в 03:00, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева и показали видео с места происшествия.

"Был спасен 50-летний водитель грузовика. Его с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения, а также ожогами левой верхней конечности и ожогом лица 1-2 степени госпитализировали в реанимационное отделение городской клинической больницы СМП", - рассказали спасатели.

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С помощью бензореза и гидравлического инструмента спасатели достали из легковушки двух погибших. Пешеход, ориентировочно 50 лет, который пересекал дорогу, погиб на месте.

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать полицейские.

Сообщалось, что водитель грузовика ехал в направлении метро Житомирская. Мужчина снес металлический отбойник и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв, вспыхнул пожар.