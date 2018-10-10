Огласили скандальные подробности о военных 6 арсенала

ГСЧС планирует разминировать территорию вокруг складов боеприпасов возле Ични в Черниговской области до 15 декабря. Фото - facebook.com/groups

Командира взвода охраны складов Минобороны в Ичне Черниговской области дважды штрафовали за пьянство.

В 2018 году Владимир Пастухов, который занимает должность командира охраны арсенала, был привлечен к административной ответственности за распитие алкоголя на работе, пишет "Левый берег" со ссылкой на реестр судебных решений.

В апреле его оштрафовали на 1190 грн за то, что он пьяным находился в казарме, а в июне - 3700 грн за пьянство во время службы.

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Кроме него, "на горячем" ловили еще нескольких сотрудников 6-го арсенала Министерства обороны: слесаря, водителя, военного такелажной роты и солдата зенитно-артиллерийского взвода. Все они были замечены пьяными, а некоторые даже попадали в таком состоянии в ДТП.

Прокуратура отвергла версию о служебной халатности, которая привела к взрывам на складах с боеприпасами у Ичне на Черниговщине. Основной версией следствия является диверсия.