Официальные версии убийства чиновника ОТО

В Акимовке застрелили заместителя председателя ОТГ Дмитрия Кириллова. Фото - Актуально

Обнародовали официальные версии убийства заместителя председателя Акимовской ОТО в Запорожской области Дмитрия Кириллова.

Это личная жизнь и коммерческая деятельность, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга.

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"О рабочих версиях: рассматриваются версии, связанные с его личной жизнью, коммерческой деятельностью. Политической версии пока нет", - сказал Князев.

Добавил, что полиция изъяла оружие, из которого возможно были произведены выстрелы.

Дмитрия Кириллова застрелили утром 18 сентября у входа в поселковый совет Акимовки. Стреляли из пистолета, а не из автомата, как сообщалось ранее. Киллера ищут.