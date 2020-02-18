Офицера Нацгвардии задержали на взятке

Офицер требовал $ 1 тыс. Фото: прокуратура

Офицер Нацгвардии требовал взятку за зачисление в списки воинской части.

"Установлено, что в ноябре 2019 старший лейтенант НГУ потребовал у гражданина Украины предоставить ему 1000 долларов США неправомерной выгоды за беспрепятственное зачисления в списки воинской части НГУ и подписание с ним контракта о прохождении службы в военном резерве Национальной гвардии Украины", - сообщает пресс- служба военной прокуратуры Центрального региона.

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18 февраля офицера задержали в момент получения взятки.

Теперь ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Во Львове правоохранители задержали начальника отдела областного управления Госпродпотребслужбы. На предпринимателей нарушителей за взятку не накладывали штрафы за выявленные в ходе проверки нарушения.