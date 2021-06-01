Офицер Госпогранслужбы исчез по дороге на роботу

В Одессе исчез руководитель штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Фото: odessa.online

В Одессе исчез руководитель штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы и заместитель командира Алексей Чертков.

Капитан первого ранга сегодня, 1 июня, в 06:30 вышел из своего дома на ул. Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. Об этом сообщила пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк. К поискам привлечены полиция и военная контрразведка СБУ.

"Поиски начались как только стало известно, что офицер не явился на службу", - говорит Гуменюк.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении офицера, просят сообщить по телефонам: 102 или 0679765934 и 0675181647.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану огромного участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в том числе, 98 миль самой реки).

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