Одного из нападавших на помощника генпрокурора задержали

Адеишвили избили иностранцы. Фото: frontnews.eu

Полицейские задержали одного нападавшего на помощника генпрокурора Зураба Адеишвили.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Одного нападавшего задержали. 34-летнему иностранцу объявили подозрение по статье - хулиганство Уголовного кодекса Украины. Розыск его подельников продолжается", - говорится в сообщении.

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Нападение на чиновника произошло на ул. Тверской Тупик. Полиция сообщает, что его избили четверо неизвестных.

7 февраля в Киеве группа неизвестных напала на советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили. Он стоял на улице, когда к нему подошли неизвестные, спросили имя и фамилию. Убедившись, что это он, банда с криком "Получай за наш народ!" набросилась на него с кулаками.