Одним из подозреваемых в педофилии оказался преподаватель колледжа искусств

В Черновцах в колледже отстранили преподавателя, который подозревается в педофилии. Фото: molbuk.ua

Одним из подозреваемых в педофилии в Черновцах оказался преподаватель областного профессионального колледжа искусств им. Сидора Воробкевича.

Якобы вместе с товарищем развращали несовершеннолетних, создали места разврата, снимали и распространяли детскую порнографию.

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Преподавателя от занимаемой должности отстранили. Такое решение приняло руководство колледжа, сообщили сегодня, 12 апреля, в областном совете.

Там отметили, что решение об отстранении связано с проведением расследования на предмет объявления лицу подозрения о совершении правонарушения.

В начале апреля в Черновцах разоблачили педофилов 74 и 66 лет, которые развращали несовершеннолетних, создали места разврата, снимали и распространяли детскую порнографию. Жертвами педофилов стали девушки из неблагополучных семей - к разврату их склоняли за деньги и путем шантажа. Следствием установлены 4 девушек в возрасте от 11 до 14 лет, пострадавших от действий злоумышленников. Других пострадавших ищут.