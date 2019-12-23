Один умер, трое в больнице: подробности резни на остановке общественного транспорта

В Запорожской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины и ранении еще трех. Фото - cheline.com.ua

В селе Воздвиженка Гуляйпольского района Запорожской области возле остановки общественного транспорта зарезали 33-летнего жителя Днепропетровской области. Еще трое мужчин получили ранения. Это 32-летний местный житель и двое жителей Днепра 32 и 45 лет.

Подозреваемого в убийстве и ранении задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Ножевые ранения пострадавшим во время конфликта нанес 24-летний житель Запорожья", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Его могут посадить на 15 лет или пожизненно.

На Греческой площади в Одессе произошла драка со смертельной резней. В результате от ножевых ранений двое мужчин скончались, еще один - в тяжелом состоянии.