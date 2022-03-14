Один минус. ВСУ показали свежее видео с сожженной техникой россиян

Фото: скриншот из видео

10 Горно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины уничтожила танк российских оккупационных войск. Соответствующее видеодоказательство, снятое с высоты птичьего полета, опубликовано на своей странице в Facebook.

"Немножко гостеприимства нашим фашистским соседям. Один минус, цена на прием металла падает", - прокомментировали видео в бригаде.

Ролик уже собрал много комментариев:

- "Что, б***ь, за нация? Везде валяются. У себя – пьяные валяются, у нас – мертвые".

- "Я горжусь вами наши герои. А за цены на металл не волнуйтесь. Поднимут, потому что каждый, кто принимает металл, захочет иметь себе такой трофей".

- "Как хорошо пылает, смотрю и радуюсь. Большое спасибо вам ребята. Бейте гадов, чтоб не лезли к нам. Слава нации! Слава ВСУ!".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.