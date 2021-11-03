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среда, 03 ноября 2021 22:26

Один из исполнителей убийства Гандзюк вышел на свободу

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Один из исполнителей убийства Гандзюк вышел на свободу
Виктор Горбунов покупал кислоту, которой облили Екатерину Гандзюк. Фото: @gandziukgate

Один из исполнителей убийства активистки Екатерины Гандзюк Виктор Горбунов вышел на свободу.

Эту информацию подтвердила адвокат потерпевшей Ольга Веретильник, пишет "Сегодня".

Горбунов покупал кислоту, которой в результате облили активистку. Суд назначил ему минимальный срок заключения – три года. Совсем недавно он вышел по условно-досрочному освобождением.

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"Кате нет три года. Исполнители ее убийства уже выходят на свободу. В деле организатора и одного из заказчиков убийства до сих пор нет приговора. Рыщук и Гордеев - другие заказчики убийства даже не под следствием", - сообщили в Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк? "

Дело Гандзюка состоит из 59 томов материалов. Сейчас его рассмотрение находится в середине дистанции. Заседания проходят в Днепровском суде Киева.

"Суд на стадии исследования видео по обыскам у фигурантов дела", - добавила Веретильник.

31 июля 2018 советницу городского головы и общественного деятеля Екатерину Гандзюк облили кислотой. На тот момент она выполняла обязанности руководительницы делами исполнительного комитета Херсонского горсовета.

Гандзюк с ожогами попала в реанимацию, она перенесла более 10 операций. 4 ноября Екатерина умерла в киевской больнице от разрыва тромба.

Правоохранители установили подозреваемых в организации и исполнении нападения на Гандзюк. Это Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они признали вину и пошли на сделку со следствием, получив от 3 до 6,5 лет тюрьмы.

Подозреваемыми соорганизаторами преступления является Игорь Павловский и Алексей Левин, а заказчиком - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

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