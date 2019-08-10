Один человек погибает каждые 3 часа: сообщили шокирующую статистику

На украинских дорогах в ДТП за 7 месяцев с начала года погибли 1688 человек. Фото - youtube.com

1688 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Украине в январе-июле 2019 года.

В среднем ежедневно гибнет 8 человек, каждые 3 часа - один человек. Статистику по ДТП обнародовал Департамент патрульной полиции Нацполиции.

С начала года в Украине произошло 86,7 тысяч аварий. То есть в среднем каждый день - 409, или же одно ДТП каждые 3-4 минуты.

Травмированных в ДТП за семь месяцев - 16921 человек, то есть ежесуточно - 80.

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По сравнению с прошлым годом показатели выросли на 7-10%.

В Киеве за 7 месяцев произошло 22,4 тыс. ДТП, травмы получили почти полторы тысячи человек, погибли - 74.

Среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В течение прошлых выходных в Украине случилось 1257 ДТП. По меньшей мере 10 человек погибли.