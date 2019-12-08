Одесса простится с погибшим спасателем

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9 декабря в Одессе будут прощаться со спасателем 43-летним Сергеем Шатохиным. Он получил тяжелые травмы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Прощание состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы.

Отпевание пройдет с 10:00 до 12:00, сообщили в пресс-службе городского совета. Похоронят спасателя 10 декабря в селе Граденицы Беляевского района Одесской области.

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Сергей Шатохин имел звание прапорщика, последние 5 лет занимал должность командира в отделение дежурной смены 7-го государственно-пожарного спасательного отряда ГСЧС области. Всего в ведомстве работал 16 лет. Был храбрым и самоотверженным, говорит его начальник 35-летний Владимир Крыжановский.

"Я с другими тремя коллегами пошел внутрь здания, сменить тех, у кого заканчивался кислород. Сергей работал с другой стороны здания. Был на спасательной лестнице, когда из окна выпрыгнула студентка. Они вместе упали с большой высоты. Сергей получил тяжелую травму головы. Был в коме", - рассказал Владимир Крыжановский корреспонденту Gazeta.ua.

У Сергея Шатохина осталась жена Людмила и трое детей. Старшему сыну 18 лет, младший и дочь - школьники.

Сергей Шатохин умер 7 декабря в больнице №1 в Одессе. На него с окна 5-го этажа прыгнула студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Мужчина все время находился в коме. Врачи не делали никаких прогнозов.