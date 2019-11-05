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вторник, 05 ноября 2019 15:45

Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
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В Одессе простились с 14-летней Дарьей Дробот, которую убил 15-годовой товарищ
Фото: od-news.com
В Одессе простились с 14-летней Дарьей Дробот, которую убил 15-годовой товарищ
В Одессе простились с 14-летней Дарьей Дробот, которую убил 15-годовой товарищ
В Одессе простились с 14-летней Дарьей Дробот, которую убил 15-годовой товарищ
В Одессе простились с 14-летней Дарьей Дробот, которую убил 15-годовой товарищ

В Одессе 5 ноября простились с 14-летней Дарьей Дробот, которую убил на год старше наркозависимый товарищ.

На траурную церемонию возле дома на ул. Паустовского, где жила Дарья, пришли сотни людей. Одноклассники, друзья, соседи, неравнодушные к горю семьи одесситы собрались, чтобы провести девушку в последний путь, пишет od-news.com.

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Рассказывали, что 15-летний Кирилл по прозвищу "Кифа" проживает в этом же районе. Он несколько грубый и вспыльчивый. Однако такого зверства никто не ожидал.

"Дарья была выше его ростом, крепкого телосложения. Но не смогла дать ему отпор. Удивляет, что компания "друзей" была рядом, но никто не слышал и не отреагировал на крики о помощи", - говорят местные.

В то время, как прощались с девушкой, подозреваемому выбирают меру пресечения. Заседание проходится в Коминтерновском райсуде города. Прокуратура настаивает на содержании под стражей. За преступление несовершеннолетнего могут посадить на 15 лет.

14-летняя Дарья Дробот из поселка Котовского в Одессе днем 2 ноября пошла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе. Была без нижней части одежды. Полицейские выяснили, что девушку пытался изнасиловать, а затем с особой жестокостью избил и задушил ранее судимый за грабеж 15-летний парень.

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Дата
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