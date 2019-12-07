Одесса попрощалась с преподавательницей, которая выводила студентов из горящего колледжа

Фото: odessa.online

7 декабря во дворе дома на улице Академика Заболотного в Одессе родственники, студенты и коллеги простились с 43-летней Анной Бортюк. Она погибла во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Преподавала высшую математику и информатику.

В день трагедии Анна Леонидовна выводила студентов из охваченного пламенем здания. Когда вернулась очередной раз - больше не вышла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит пожарище Одесского колледжа изнутри: показали видео

Ее тело под завалами на пепелище нашли первым - вечером 5 декабря. Предварительно, отравилась продуктами горения. Ее узнал мужк, который работает спасателем. Помчался в колледж, как только узнал, что горит здание, где работает жена. Все время был там, пока женщину не нашли.

У Анны Бортюк остались сын и дочь.

Официально узнали еще одну из женщин, погибших в пожаре в колледже на улице Троицкой в ​​Одессе. Это сотрудница колледжа - 56-летняя Коваль Марина Владимировна. Тела еще двух - на экспертизе. Первую жертву пожара - студентку 16-летнюю Ксению Бабенко похоронили накануне в Новониколаевке Килийского района, откуда родом. Еще 10 человек считаются пропавшими без вести.