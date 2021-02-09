Одели наручники и били, пока не сломался стул: полицейские пытали задержанного

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Двум старшим участковым офицерам Городищенского отдела полиции №2 в Черкасской области объявили о подозрение в пытках.

Они в служебном кабинете били задержанного шлангом от огнетушителя и железным стулом, что последний сломался. Так требовали у мужчины признание в воровстве, сообщили в Государственном бюро расследований.

"Потерпевший вместе со своим братом и товарищем были в гараже одного из гаражных кооперативов. Туда пришли полицейские. Забрали мужчину в участок, чтобы отобрать объяснения по поводу краж и возможного совершения им этих краж. Чтобы получить признание, били, сломав об него железный стул. После этого на потерпевшего надели наручники и били руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу", - рассказали следователи.

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У пострадавшего выбиты зубы, ушибы мягких тканей лица, головы и спины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей. В случае доказательства вины полицейских, им грозит до 10 лет за решеткой.

Происшествие случилось вечером 5 февраля. На следующий день 28-летний пострадавший обратился в больницу с травмами и заявил о преступлении. Руководство отдела и полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранили от работы. Начато служебное расследование, открыто уголовное производство.