Одели каску и бронежилет: фото и видео из следственного эксперимента по делу Дарьи Лукьяненко

Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские обнародовали фотографии из следственного эксперимента по делу об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки в Одесской области.

Подозреваемого 22-летнего Николая Тарасова привезли на место преступления под усиленной охраной, в военной каске и бронежилете.

Следователями был восстановлен поминутный хронометраж событий того страшного дня. Злоумышленник, увидев девочку на улице, затащил ее в дом. Пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ребенка несколько раз шилом в шею. Затем надел на голову полиэтиленовый пакет, задушил. Тело спрятал в выгребной яме туалета домовладения, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Злоумышленник полностью признался в содеянном. Во время следственного эксперимента воспроизвел свои преступные действия в тот день.

Сейчас в производстве назначен ряд экспертиз, в том числе - судебно-психиатрическая, которая должна определить его вменяемость.

Сегодня, 21 июня, в Киевском районном суде Одессы Николаю Тарасову избрана мера пресечения. Содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. Досудебное расследование продолжается.