Обвиняемый в убийстве Дарьи Лукьяненко порезал горло в суде

В Раздельнянском районном суде Одщины объявляют приговор 24-летнему Николаю Тарасову из Ивановки. Его обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото: dumskaya.net

Сегодня, 20 января в Раздельнянском районном суде Одесской области объявляют приговор 24-летнему Николаю Тарасову из Ивановки. Его обвиняют в попытке изнасилования, убийстве и надругательстве над телом односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Перед началом заседания обвиняемый заявил, что не убивал девочку. И порезал себе горло.

"Сегодня я умру и поставлю точку. Я, а не суд ", - сказал Тарасов.

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Его успели скрутить полицейские.

В заседании объявлен перерыв.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.