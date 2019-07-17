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среда, 17 июля 2019 22:48

Обвал на карьере: рассказали о судьбе второго ребенка

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Обвал на карьере: рассказали о судьбе второго ребенка
Спасатели нашли тело второго ребенка, которого засыпало песком на карьере. Фото: 5 канал

Спасатели нашли тело мальчика, которого засыпало песком во время обвала на карьере возле села Ясногорка Ровенской области.

После обвала на карьере под завалами оказалось двое несовершеннолетних. Одного ребенка достали живым и госпитализировали. Погибший - 10-летний Максим Палько. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 19:05 в песчаном карьере на месте оползня сотрудниками ДСНС найден мертвым Максим Палько", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В селе Ясногорка Сарнинский района Ровенской области двух детей засыпало песком на карьере во время обвала. Глубина карьера составляет около 5 метров. Одного ребенка нашли и доставили в больницу.

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