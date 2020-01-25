Обстреляли вертолет с украинцами

В Афганистане атаковали Ми-8. Фото: Википедия

В Афганистане напали на вертолет с украинцами.

Вертолет Ми-8 зарегистрирован в Молдове. На него напали в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщила пресс-служба Органа гражданской авиации Молдовы.

Легко пострадали командир экипажа и бортинженер родом из Украины. Второй пилот из Молдовы не пострадал.

Вертолет совершал гуманитарную миссию и перевозил продукты. По последним данным, в него выстрелили из ручного реактивного гранатомета, когда он стоял на земле. Членов экипажа подобрал другой вертолет. Раненых доставили в госпиталь и после оказания помощи отпустили.

Пресс-секретарь молдавского Органа гражданской авиации Ирина Бодолике сообщила другую версию инцидента "Интерфаксу". Вертолет принадлежит одной из молдавских авиакомпаний. Он перевозил военных Афганской национальной армии. Его сбили боевики движения "Талибан". Вертолет сумел аварийно приземлиться. Ранения получили двое украинских членов экипажа и четверо афганских военных. Экипаж и пассажиров подобрал другой молдавский вертолет, летевший следом.

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При этом она добавила, что в сбитом вертолете не было членов экипажа-молдаван.

Версию о сбивании вертолета ракетой во время приземления и о четырех раненых афганцев сообщили также местные афганские СМИ. Они заявили, что вертолет был афганский.

В Афганистане из-за обвала крыш нескольких зданий, вызванного снегопадами и дождями, погибли по меньшей мере 16 человек. Инциденты произошли в провинциях Герат и Кандагар.