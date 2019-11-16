Обстреляли автомобиль коммунальщиков

В автомобиль стреляли из пневматического оружия. Фото: Facebook

Во Львове обстреляли спецавтомобиль работников КП Львивспецкомунтранс.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"Недавно автомобиль предприятия обстреляли из пневматического оружия, о чем свидетельствуют три отверстия в правой фаре и характерный след на бампере", - заявили в КП.

Автомобиль обстреляли тогда, когда коммунальщики были в салоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города

В КП заявляют, что ситуация может повториться. Работники предприятия обратились в правоохранительные органы.

Во Львове с восьмого этажа заброшенной здания недостроя упал 24-летний мужчина. Пострадавшего с диагнозом "политравма" скорая помощь доставила в больницу.