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суббота, 16 ноября 2019 15:38

Обстреляли автомобиль коммунальщиков

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Обстреляли автомобиль коммунальщиков
В автомобиль стреляли из пневматического оружия. Фото: Facebook

Во Львове обстреляли спецавтомобиль работников КП Львивспецкомунтранс.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"Недавно автомобиль предприятия обстреляли из пневматического оружия, о чем свидетельствуют три отверстия в правой фаре и характерный след на бампере", - заявили в КП.

Автомобиль обстреляли тогда, когда коммунальщики были в салоне.

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В КП заявляют, что ситуация может повториться. Работники предприятия обратились в правоохранительные органы.

Во Львове с восьмого этажа заброшенной здания недостроя упал 24-летний мужчина. Пострадавшего с диагнозом "политравма" скорая помощь доставила в больницу.

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