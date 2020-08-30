Обстрел автобуса под Харьковом: Меру пресечения избрали всем подозреваемым

14 подозреваемых являются жителями Днепра, еще двое - из Харькова. Фото: Pixabay

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения последнем из 16-ти подозреваемых в нападении на автобус с активистами общественной организации "Патриоты - за жизнь".

В настоящее время за решетку на 60 суток без права на залог отправили 7 мужчин. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии "Укринформу".

"Вчера, 29 августа, такое же решение принято по 9-х подозреваемых в правонарушении", - отметил Чубенко.

По его словам, 14 подозреваемых являются жителями Днепра, еще двое - из Харькова.

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27 августа, около 19:10, вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители ОО "За жизнь". Заставили его остановиться. С Mitsubishi вышло несколько человек, из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус и скрылись на своем автомобиле. В настоящее время машины нападавших установлены, 14 человек задержаны.