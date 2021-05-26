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четверг, 27 мая 2021 05:28

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

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Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе
Пять лет назад на Тернопольщине в больнице скончался общественный активист 48-летний Виталий Ващенко. Его забили до смерти в собственном дворе. Фото: nova.te.ua

Пять лет назад 27 мая в больнице Кременца Тернопольской области умер общественный активист 48-летний Виталий Ващенко. Его забили до смерти.

Напали, когда возвращался домой - около 22:00 накануне. Били по голове и в грудь. Крики услышали соседи и вызвали милицию. Нападавшие скрылись. А Виталий получил раны головы, черепно-мозговую травму, политравму груди, имел внутреннее кровотечение.

Двух убийц задержали в Днепропетровске. Организатора - в Тернополе на собственном авто. Четвертый исполнитель преступления скрывался у родственников в Каменском в Днепропетровской области. Им 41, 32, 27 и 25 лет. Все ранее имели судимости. Из тюрьмы вышли за полгода до убийства Ващенко. За выполнение заказа им заплатили 50 тыс. грн. Об этом тогда сообщал начальник полиции Тернопольщины Александр Богомол.

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Перед убийством злоумышленники около двух часов ждали жертву возле его дома. Между тем пили пиво и ели мороженое. По словам родных, активисту неоднократно угрожали убийством за его деятельность. Однако он не воспринимал эти слова всерьез.

"Я сразу догадывалась, что это заказное убийство, ведь мужчине неоднократно угрожали. Организатор убийства киевлянин Александр Закутный - важная фигура в криминальном мире. Два исполнители и посредник - тоже лица с уголовным прошлым. с помощью GPS-трекера бандиты следили за автомобилем моего мужа, имели при себе его портрет. Убийцы оправдывалтсь, что якобы хотели только "припугнуть" . Но неужели ради этого они ехали из Днепропетровщины в Кременец? Мой муж имел свой бизнес - поставлял мороженое по селам, ездил по "глухими" маршрутами, его можно было где угодно остановить, инсценировать ограбление ... Но нет, они совершили показательную расправу - на нашем дворе, на глазах у соседей. Известно, что бандиты готовились к убийству три месяца. Для поездки в Тернопольскую область организатор арендовал авто, в областном центре снимал две квартиры, здесь приобрел еще одну легковушку ", - рассказывала жена Наталья Ващенко.

Через месяц после похорон начали следить за женой убитого активиста. Позже угрожали людям, которые сопровождали женщину на судебные заседания.

Приговор убийцам вынесла коллегия судей Тернопольского горрайонного суд 3 июля прошлого года. Александра Закутного и Сергея Бабенко судили за за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Первый получил 10 лет организацию, Бабенко отправили за решетку на 8,6 года за пособничество. Алексея Цымбалюка и Максима Кондратенко осудили за групповое умышленное убийство по предварительному сговору из корыстных побуждений по заказу. Цимбалюку суд назначил 13 лет лишения свободы, а Кондратенко - 13,6 года. Также суд назначил конфисковать все имущество, является их собственностью.

Кроме того, суд взыскал с Закутного, Цимбалюка и Кондратенко в пользу жены убитого Натальи Ващенко по 600 тыс. грн, а с Бабенко - 300 тыс.грн.

Виталий Ващенко в октябре 2015 года стал депутатом горсовета. Был председателем фракции "Народный контроль". Помогал жителям района во время обращений в суды и полицию. Избили его после интервью о притеснениях активистов общественного движения со стороны судебной системы и выявления фактов о хищении средств из городского бюджета. Еще ранее он заявлял, что судья Кременецкого суда Людмила Варневич оказывает на него и еще двух активистов "Народного контроля" давление и всеми способами пытается привлечь их к ответственности и наложить за выдуманное правонарушения штраф. Также Ващенко занимался расследованиями незаконной вырубки леса в Шумском районе, и добивался привлечения к ответственности лесника, который сбил двух подростков. Тогда погиб 17-летний юноша. У Ващенко осталось двое сыновей.

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Дата
27
мая

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

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