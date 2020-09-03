"Образцовый ученик, спокойный ребенок", - рассказали о 15-летнем резнике, который расправился с родственниками

15-летний житель села Бабче Богородчанского района Ивано-Франковской области позвонил в полицию и признался в двойном убийстве деда и бабки. Полицейские нашли в доме почти холодное тело 73-летнего мужчины. 69-летняя женщина оказалась жива. Фото: if.npu.gov.ua

15-летний парень, который на Ивано-Франковщине зарезал с особой жестокостью деда и пытался убить бабку, ворвался к ним ночью в летнюю кухню с ножом и молотком. Его дед 73-летний Михаил и бабушка, 69-летняя Мария, спали.

Сначала парень со звериной жестокостью порезал мужчину. Затем расправился с женщиной, нанеся несколько ударов ножом в шею. Когда она потеряла сознание, молодой резник вызвал полицию и сообщил, что убил двух человек. Полицейские насчитали около 35 хаотических ножевых ранений различной глубины проникновений, информируют Чрезвычайные новости.

Когда правоохранители приехали - пенсионерка еще дышала. Она потеряла много крови. Состояние женщины тяжелое и никаких прогнозов медики не дают.

"Очевидно, что ножевые удары наносились целенаправленно. Потому что есть проникающая рана грудной клетки, это серьезная рана. А также ранения шеи. Сейчас женщина находится в шоковом состоянии в реанимации", - рассказали медики Богородчанской районной больницы.

Когда парень напал на пенсионеров, его родители были дома. Они спали и ничего не слышали. Что нашло на их сына - сказать не могут. Отец с журналистами общаться отказывается. Соседи рассказывают, что семья парня - благополучная. Родители порядочные и трудолюбивые, спиртным никто не злоупотребляет. А парня считали примерным ребенком.

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"Ребенок был очень спокойный. Вежливый мальчик, нигде не ходил, не пил, не курил. Очень умный", - отметила соседка Анна.

В этом году парень перешел в 9 класс. Хорошо учился в школе, никаких приступов агрессии за учеником не замечали. Однако учителя отметили, что он отличался среди сверстников - был перфекционистом. Предполагают, что возможно поэтому и не имел друзей.

"Всегда хорошо учился, математику любил. Иногда были срывы, если не успевал что-то сделать, потому что для него быть все идеально", - поделилась первая учительница парня Анна Иванчук.

Парень вроде бы не жалеет о своем поступке. Мотивы юноши правоохранители пока понять не могут.

"Ведет себя он спокойно, адекватно, дает четкие ответы на вопросы. В настоящее время с ним работают следователи", - отметил и.о. руководителя Богородчанского отделения полиции Александр Гречанюк.

Подросток находится в местном отделении полиции. За умышленное убийство ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Убийство произошло в 4:00 1 сентября в селе Бабче Богородчанского района. На этом подросток не хотел останавливаться, он планировал убить всех членов своей семьи. Юноша сразу после убийства "отчитался" в Telegram-канале с фото и подписал его "Дабл кил готов. Начал с бабы с дедом, еще 7". Полиция установила, что парень самостоятельно отыскивал Telegram-каналы и группы в социальных сетях с направленностью насилия и убийства. Он подписывался на сообщества и "учился" насилию. Затем парень создал подобный собственный канал. Его психическое состояние будут проверять во время проведения досудебного расследования.