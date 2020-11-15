Обознался: мужчина разнес топором голову незнакомцу

В Одессе 39-летний иностранец на улице ударил топором по голове совершенно незнакомого ему 23-летнего мужчину, спутав его со своим обидчиком. Происшествие случилось ночью на Николаевской дороге.

Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Нападавшего задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе 39-летний иностранец на улице ударил топором по голове совершенно незнакомого ему 23-летнего мужчину. Спутал его со своим обидчиком

"Возвращаясь домой с работы, злоумышленник остановил попутный автомобиль, в котором, кроме водителя, находилась еще одна пассажирка. По дороге мужчина сделал девушке несколько навязчивых комплиментов, о чем та, по прибытию на место назначения, рассказала своим друзьям. Между мужчинами произошла словесная перепалка. В разгар конфликта, который проходил неподалеку от места жительства правонарушителя, он побежал домой за топором. Молодежь в это время ушла, а на ее место пришла совсем другая компания. Не разбираясь, кто перед ним, злоумышленник, вернувшись с топором, ударил 23-летнего незнакомца", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Нападавшего задержали

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Подозреваемого полицейские нашли дома. Ему объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство. За это грозит до 15 лет тюрьмы.

В Мариуполе Донецкой области неизвестный посреди улицы нанес мужчине удар ножом в горло. Пострадавшему удалось убежать и попросить помощи у прохожих. Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его.