Оборвался лифт с мужчиной и ребенком внутри

Мужчина получил ушиб позвоночника, ребенок испугался. Фото: "Сегодня"

В Одессе в многоэтажке на улице Архитекторской оборвался лифт. Внутри был мужчина с ребенком.

Сработала защита. Мужчина получил ушиб позвоночника, сообщает "Сегодня".

"Я спускался рано утром в грузовом лифте с ребенком с пятого этажа, лифт сорвался с этажа третьего на второй. Сработала защита, был сильный удар, поднялась пыль. Начал нажимать на открывание двери, двери открылись и мы с ребенком выбежали на втором этаже. В результате ребенок испуган, у меня ушиб позвоночника", - написал пострадавший.

Мужчина обратился к главному инженеру ЖК за объяснениями. Ему сказали писать запрос.

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"Ничего страшного не произошло, хотите знать больше? Пишите запрос", - рассказал он.

В Одессе в одном из многоэтажных домов на ул. Маршала Говорова оборвался лифт с восемью пассажирами. Инцидент произошел ориентировочно в 08:00 сегодня, 28 апреля.