Обнаружили скрытую утечку нефти в Черном море. Назревает скандал

Нефть в Черное море попала, вероятно, с судна "Аметист". Фото: uspa.gov.ua

Администрация морских портов Украины скрыла разлив нефтепродуктов в Черном море от Государственной экологической инспекции.

"Произошло событие, которое доказало, что Администрация морских портов Украины вместо того, чтобы помогать бороться с нарушителями, просто блокирует нашу работу! Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна "Аметист". Об этом Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами", сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный в Фейсбук.

Представители ГЭИ выехали к причалу моря, где на поверхности воды заметили пятна от нефтепродуктов и следы сорбента, который используют для их сбора.

"То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы!", – написал Малеваный.

Он также напомнил, что сейчас работники ГЭИ не имеют права самостоятельно заходить в портовую зону, а потому полагаются на добросовестность портовиков.

Инспекторы взяли пробы воды для лабораторного анализа.

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"По результатам будем рассчитывать ущерб и выяснять, кто является владельцем судна", – отметил глава инспекции.

По факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов и небрежного отношения к должностным обязанностям работников Черноморского филиала ГП "АМПУ" экологическая инспекция направила сообщение о совершении уголовного преступления в Одесский областной прокуратуры и ГБР.

15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы. 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября - в 157 раз.