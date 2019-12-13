Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область

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Полиция Черниговщины раскрыла в Нежине нарколабораторию.

Группа мужчин обеспечивала наркотиками всю область, сообщили в секторе коммуникации ГУ ЧП в Черниговской области.

Трое мужчин покупали ингредиенты для изготовления наркотиков через интернет. В приспособленном помещении они самостоятельно изготавливали их, фасовали и реализовывали.

Во время обыска обнаружили наркотики, оружие и деньги.

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"Как один из ингредиентов для изготовления наркотиков мужчины использовали химические средства для чистки канализации. Сами же в это время защищали от агрессивных химикатов глаза и органы дыхания респиратором", - говорится в сообщении полиции.

Подозреваемым грозит лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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