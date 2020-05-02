Обнародовали видео падения самолета близ Днепра

Появилось видео падения самолета возле Днепра. Фото - скрин с видео.

В сети появилось видео, на котором якобы зафиксировано падение самолета "Гурман" под Днепром.

Авария произошла недалеко от улицы Березинская в поселке Слобожанское.

Взлет и падение самолета попали на камеру наблюдения. Видео опубликовали на Youtube-портале Vgorode Dnepr.

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1 мая в Днепропетровской области произошла авария одномоторного самолета "Груман". Самолет упал вне населенного пункта, после чего загорелся. Погибли два человека.