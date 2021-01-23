Обнародовали имена жертв харьковской трагедии

В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

Стали известны имена погибших в доме престарелых в Харькове. Все они были малоподвижны, находились на 2-м этаже здания. Их не успели эвакуировать.

Погибшим было от 70 до 91 года. Имена 15 жертв пожара обнародовали в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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Так, в пансионате погибли:

Валентина Панченко, 79 лет

Вера Звягинцева, 83 года;

Любовь Орищенко, 82 года;

Галина Мандригель, 70 лет

Анна Дмитренко, 71 год;

Ирина Палант, 85 лет

Любовь Постовна, 80 лет

Георгий Мартыненко, 79 лет

Павел Давиденко, 74 года;

Федор Трун, 78 лет

Виктор Панин, 80 лет

Николай Чернов, 74 года;

Федор Телегунь, 91 год;

Елена Песина;

Ольга Юрченко.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Одной из версий возгорания сразу называли неисправность газового оборудования. В день трагедии его как раз должны были чинить. Свидетели говорят, задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали показания, по информации председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Также среди версий рассматривается пожар в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами и в результате замыкания электросети.