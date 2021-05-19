Обматывал пленкой и снимал на телефон: 15-летний хулиган травил школьника

С обидчиком пытались поговорить и родители и учителя, но это не дало результата. Фото: perlina.dp.ua

На Херсонщине восьмиклассник унижал и оскорблял ученика шестого класса.

С обидчиком пытались поговорить и родители, и учителя, но это не дало результата, сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"Восьмиклассник с начала года словесно унижал ученика, заставлял его говорить нецензурные слова и снимал это на камеру телефона. Также обидчик заставил школьника обмотаться пленкой и под видом участия в флешмобе тоже снимал это на телефон. По словам потерпевшего мальчика, старшеклассник еще просил его выносить из дома деньги и инструменты родителей, затем передавать их ему ", - сказано в сообщении.

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С парнем полицейский провел профилактическую беседу. На его мать составили админпротокол.

Кроме этого, полицейский провел воспитательные беседы с другими учениками школы, которые были очевидцами издевательств и спокойно наблюдали за этим. Детям объяснили недопустимость подобного поведения и правовые последствия систематической травли.

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