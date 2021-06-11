Обломки по всей улице: 13-летний скутерист погиб в тройном столкновении

В Городке на Львовщине погиб 13-летний скутерист. Он столкнулся с Renault Laguna и маршруткой "Эталон".

Фото: lv.npu.gov.ua

Авария произошла 10 июня около 18:00 на ул. Львовской, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Столкнулись скутер Honda Dio, которым управлял 13-летний, автомобиль Renault Laguna, за рулем которого был 24-летний местный житель, и маршрутный автобус "Эталон" под управлением жителя Львовского района в возрасте 36 лет. В результате столкновения скутерист получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство, устанавливают все обстоятельства ДТП. Виновнику грозит до восьми лет за решеткой.

В городе Подгайцы Тернопольской области в ДТП погиб 13-летний школьник. Парень на мотоцикле врезался в микроавтобус. ДТП произошла 10 июня около 5:00. Мотоциклист выезжал со второстепенной дороги на основную и не пропустил микроавтобус.