Обливали кровью и угрожали убийством: банда терроризировала адвоката

Фото: facebook.com/Андрей Небытов

На Киевщине задержали группу лиц, которые по заказу держали в страхе адвоката.

Они запугивали, унижали, угрожали убийством, имитировали кровавую расправу - так пытались склонить адвоката к "сотрудничеству", сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ошиблись адресом: силовики штурмом взяли дом адвоката

"Адвокат отстаивал одну из сторон в судебном деле по разводу. Через два года неудачных тяжб, вторая сторона процесса прибегла к "террору". Поэтому наняла группу лиц, которые по заказу обливали кровью, подбрасывали внутренности, угрожали жизни и позорили имя защитника", - рассказал Небытов.

После проведения обысков злоумышленникам сообщено о подозрении. Дальнейшую их судьбу решит суд.

В Киевской области неизвестные в военной форме ворвались в дом адвоката Владимира Богатыря, где избили его семью и похитили адвокатское досье. Целью преступников было запугать адвоката, его семью, получить доступ к материалам адвокатских досье и адвокатской тайны.