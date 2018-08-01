Облили кислотой: Екатерина Гандзюк рассказала о нападении

Екатерина Гандзюк получила химический ожог более 30% тела. Фото: Фейсбук

Состояние херсонской активистикы Екатерины Гандзюк, которую облили неизвестным веществом, близко к тяжелому.

О том, что произошло Екатерина рассказала юристу Массе Найему.

"Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла уйти. Прохожие пытались промыть водой", - передает в Facebook ее слова Маси Найем.

Ее волосы и одежда дымели от разъедания кислотой.

"Состояние Кати близко к тяжелому. Завтра будет консилиум и тогда будет понятно что к чему", - добавил Найем.

По его словам, полиция не установила, чем именно облили активистку.

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31 июля на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк напали у подъезда ее дома. Неизвестный мужчина облил ее кислотой. Гандзюк получила химический ожог более 30% тела. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, левое глаза.