Обиделся, потому что не купила игру: мать нашла в петле 10-летнего сына

В Херсоне покончил с собой 10-летний мальчик. Фото - Народная правда

8 декабря в Херсоне покончил с собой 10-летний мальчик - повесился в своей комнате.

По словам мамы погибшего, сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Семья на учете в социальных служб не находилась, мальчик характеризовался только положительно, хорошо учился и занимался спортом", - рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько.

Следователи открыли уголовное производство. Изъяты личные вещи мальчика и устанавливаются окончательные причины такого поступка.

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