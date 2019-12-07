Обгоревшее здание и цветы: появились новые фото с места трагедии в Одессе

Фото: timer-odessa.net

На месте пожара в одесском колледже продолжается поисковая операция. Спасатели не останавливаются ни на минуту. Пока они ищут пропавших без вести, горожане несут на Троицкую цветы.

Со сгоревшего здания вывезли более 640 кубометров обломков. На данный момент полностью расчищена от завалов центральная арка и двор здания, строительным мусором загружены 80 автомобилей, рассказал начальник областного управления ГСЧС Виктор Федорчак.

По его словам, работы ведутся на площади в 1400 квадратных метров. В них принимают участие 232 человека и 40 единиц техники, в том числе кран с 80-метровой стрелой, который прибыл на место события прошлой ночи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одесса попрощалась с преподавательницей, которая выводила студентов из горящего колледжа

Поиски пострадавших не могут начать во флигеле колледжа - он аварийный. Об этом рассказал ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Ковров.

"Мы получили доступ к флигелю вчера и действительно отметили и подготовили заключение об аварийном состоянии фасада. Его необходимо демонтировать, но заместитель городского головы дал заключение - подготовить проект производственных работ. Есть два варианта этого процесса: действительно вести разборку из кранов, второй вариант - создать эстакаду перед зданием и закрепить", - сообщил Ковров.

Проект будет готов уже сегодня. Однако сам процесс может занять несколько дней, а это значит, что спасатели не смогут туда подняться в течение этого времени.

В больницах Одессы остаются 11 пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 6 работников ГСЧС.