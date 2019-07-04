Украинские и британские силовики обезвредили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС.

"Обезвредили одну из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран ЕС", - сообщает пресс-служба Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

Посольство не сообщает когда была спецоперация, какую партию сигарет изъяли и есть ли задержанные по делу.

Автор: facebook.com Обезвредили крупную банду контрабандистов

Автор: facebook.com Обезвредили крупную банду контрабандистов

Автор: facebook.com Обезвредили крупную банду контрабандистов

Автор: facebook.com Обезвредили крупную банду контрабандистов

Автор: facebook.com Обезвредили крупную банду контрабандистов

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