Обезглавливание 13-летней девушки: на момент убийства в доме был неизвестный мужчина

С 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили, попрощались 5 мая в селе Подворки, где жила семья. Фото: Facebook / Кристина Пьянова

Полиция до сих пор разбирается в деле об убийстве и обезглавливание 13-летней Кристины Пьяновой из села Подворки на Харьковщине. Единственная подозреваемая - мать девочки 38-летняя Татьяна. Ни о мотивах, ни о других подозреваемых в полиции не говорят.

Между тем соседи и знакомые не верят, что Татьяна могли бы так поиздеваться с собственной дочери. К тому же, в доме на момент совершения убийства было по меньшей мере четыре человека Татьяна, Кристина, брат Татьяны Антон - тот, что любитель выпить и Алексей, что не слышит. Говорят, что был еще кто-то. Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Но кто он и что делал, пока неизвестно, говорится в ТСН.

"Люди, которые работали с Татьяной, говорят, что все на работе было нормально: она до 23:00 отработала. Кристина ее встретила, пришла домой. А через час вышла с головой, то есть в течение получаса она ее убила, порезала", - говорит соседка, депутат местного совета Татьяна Пантелеева.

По тем же самым камерах видно, что Татьяна гуляла с пакетом и ножом всю ночь. И только под утро разделась. Расстояние от дома Татьяны к месту ее задержания - около 6 км.

"Я не знаю, как это получилось, я не знаю. Я не верю, что это Таня могла сделать, не верю", - говорит названная бабушка Светлана Перекрест. Соседи боятся, что настоящий убийца на свободе и может напасть на их детей.

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13-летняя Кристина училась в 6-м классе Подворского лицея. Хорошая, старательная, трудолюбивая.

"Семья не вызывала никаких подозрений, не было нареканий на них. Девочка хорошо училась, я общалась с директором школы. Всегда аккуратно одета, вела себя, как нормальный ребенок, никаких отклонений от норм не было", - комментирует секретарь исполкома Солоницевского поселкового совета Татьяна Смаль.

Отец Кристины Виталий Пономаренко бросил семью давно. Первый раз его многие из односельчан увидел на похоронах. Семейная жизнь не складывалась. Мужчина говорит, что последний раз видел и дочь, и бывшую жену неделю назад, и все вроде было хорошо. То, что для матери дочь была смыслом жизни, утверждает едва ли не все село. Но что именно произошло этой ночью - неизвестно. Потому что никто ничего не слышал. Родственники, с которыми жила Кристина, говорить не захотели.

С 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили, попрощались 5 мая. Церемония прощания прошла на кладбище в селе Подворки, где жила семья. Провести школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины и отец.