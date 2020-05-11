Обезглавливание 13-летней девушки: на момент убийства в доме был неизвестный мужчина

 
Ексклюзивы
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 72
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4626
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 675
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3420
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2556
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1944
Фото
Все фото
5
3
11
5
3
&quot;Агенты Кремля&quot;: в Тернополе &quot;кровью&quot; расписали Российскую церковь
"Агенты Кремля": в Тернополе "кровью" расписали Российскую церковь
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Угонщики элитных авто гастролировали по областям
Угонщики элитных авто гастролировали по областям
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Мужчина после ссоры в магазине открыл огонь по продавцу и прохожим
Видео
Все видео
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 72
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 675
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3420
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1836
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1233
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
10 мая 2020
Просмотров: 441
Бізнес на пенсії
– Ума не приложу, как ребенка в школу устроить. Медицинские документы сделать нереально, – каже Максим. Переїхав у Київ із ...
понедельник, 11 мая 2020 11:15

Обезглавливание 13-летней девушки: на момент убийства в доме был неизвестный мужчина

  Комментировать
Обезглавливание 13-летней девушки: на момент убийства в доме был неизвестный мужчина
С 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили, попрощались 5 мая в селе Подворки, где жила семья. Фото: Facebook / Кристина Пьянова

Полиция до сих пор разбирается в деле об убийстве и обезглавливание 13-летней Кристины Пьяновой из села Подворки на Харьковщине. Единственная подозреваемая - мать девочки 38-летняя Татьяна. Ни о мотивах, ни о других подозреваемых в полиции не говорят.

Между тем соседи и знакомые не верят, что Татьяна могли бы так поиздеваться с собственной дочери. К тому же, в доме на момент совершения убийства было по меньшей мере четыре человека Татьяна, Кристина, брат Татьяны Антон - тот, что любитель выпить и Алексей, что не слышит. Говорят, что был еще кто-то. Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Но кто он и что делал, пока неизвестно, говорится в ТСН.

"Люди, которые работали с Татьяной, говорят, что все на работе было нормально: она до 23:00 отработала. Кристина ее встретила, пришла домой. А через час вышла с головой, то есть в течение получаса она ее убила, порезала", - говорит соседка, депутат местного совета Татьяна Пантелеева.

По тем же самым камерах видно, что Татьяна гуляла с пакетом и ножом всю ночь. И только под утро разделась. Расстояние от дома Татьяны к месту ее задержания - около 6 км.

"Я не знаю, как это получилось, я не знаю. Я не верю, что это Таня могла сделать, не верю", - говорит названная бабушка Светлана Перекрест. Соседи боятся, что настоящий убийца на свободе и может напасть на их детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемая в обезглавливании дочери подала апелляционную жалобу

13-летняя Кристина училась в 6-м классе Подворского лицея. Хорошая, старательная, трудолюбивая.

"Семья не вызывала никаких подозрений, не было нареканий на них. Девочка хорошо училась, я общалась с директором школы. Всегда аккуратно одета, вела себя, как нормальный ребенок, никаких отклонений от норм не было", - комментирует секретарь исполкома Солоницевского поселкового совета Татьяна Смаль.

Отец Кристины Виталий Пономаренко бросил семью давно. Первый раз его многие из односельчан увидел на похоронах. Семейная жизнь не складывалась. Мужчина говорит, что последний раз видел и дочь, и бывшую жену неделю назад, и все вроде было хорошо. То, что для матери дочь была смыслом жизни, утверждает едва ли не все село. Но что именно произошло этой ночью - неизвестно. Потому что никто ничего не слышал. Родственники, с которыми жила Кристина, говорить не захотели.

С 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили, попрощались 5 мая. Церемония прощания прошла на кладбище в селе Подворки, где жила семья. Провести школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины и отец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обезглавливание 13-летней девушки: на момент убийства в доме был неизвестный мужчина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Напечатали "Алмазную сутру"

"Деньги не могут купить жизнь" - король регги умер от "болезни белых"

Подготовились к депортации татар из Крыма

Тысяча добровольцев и четыре пушки - как завоевывали Сицилию

Самое читаемое
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 29853
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 15975
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 9873
В Сирии уничтожили группу &quot;вагнеровцев&quot;
В Сирии уничтожили группу "вагнеровцев" Просмотров: 8172
Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel
Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel
 Просмотров: 7452
Происшествия
Самоубийство 14-летней девочки: кто должен ответить и куда обращаться, чтобы избежать трагедии
Самоубийство 14-летней девочки: кто должен ответить и куда обращаться, чтобы избежать трагедии
 Просмотров: 558
В квартире с людьми взорвалась граната
В квартире с людьми взорвалась граната Просмотров: 459
Тракторист угрожал полицейским мачете
Тракторист угрожал полицейским мачете Просмотров: 1134
14-летняя девочка исчезла после ссоры с матерью
14-летняя девочка исчезла после ссоры с матерью Просмотров: 792
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
5
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
3
Восемь альпинистов погибли во время шторма
2
"Агенты Кремля": в Тернополе "кровью" расписали Российскую церковь
1
Отменили оплату за обучение старшеклассников
Голосов: 77
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua