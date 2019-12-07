Объявили всеукраинский траур

В Украине объявили траур из-за пожара в Одессе. Фото - Униан

В Украине объявили траур из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в которой погибли восемь человек.

Днем траура объявлено воскресенье, 8 декабря. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте.

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Глава государства в Facebook отметил, что завтра, 8 декабря, в Украине с целью чествования погибших на всех зданиях и сооружениях органов госвласти, органах местного самоуправления, госпредприятиях, учреждениях и организациях будут приспущены государственные флаги. Будут также отменены шумные праздники, гуляния и концертные мероприятия.

"Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины. Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасателю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким", - написал президент .

Колледж вспыхнул утром 4 декабря. Пострадали 32 человека. Одна студентка умерла в больнице. Пропавшими без вести считались 14 людей. Тела половины из них нашли на пепелище здания. Восьмой жертвой стал спасатель Сергей Шатохин, который получил тяжелые травмы. Он умер в больнице 7 декабря.