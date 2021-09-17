Объяснил причины и попросил прощения: рассказали подробности самоубийства ресторатора

Фото: facebook.com/OlegPryvalov

Бизнесмен 56-летний Олег Привалов из Харькова, который застрелился в туалете собственного ресторана, оставил дома предсмертную записку.

Причиной самоубийства назвал крах бизнеса и долги. Об этом Gazeta.ua стало известно из собственных источников среди правоохранителей.

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Официально полицейские подтверждают наличие записки. Самоубийство произошло примерно в 14:15. Ресторатор стрелял из помпового ружья, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Предприниматель в ресторанном бизнесе выстрелил себе в голову из помпового ружья. Оружие официально зарегистрирована на покойного. Дома у погибшего следователи нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за содеянное", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа собрала вещественные доказательства, опросила свидетелей и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Бизнесмен Олег Привалов застрелился в туалете собственного ресторана "Чили" на просп. Независимости 17 сентября. У предпринимателя, уроженца российского Нижнего Тагила, якобы был конфликт с хозяйкой помещения, в котором расположен ресторан.