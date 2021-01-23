Ножи, дубинки и проломленный череп - опубликовали видео избиения украинца в Париже (18+)

Автор: usionline

Французский политик Николя Дюпон-Эньян опубликовал видео избиения украинского подростка в Париже.

На кадрах с камер наблюдения видно, как группа из 10 человек жестоко избивает лежащего парня. Расправа заканчивается ударами по голове металлическим предметом.

"Ужасное нападение на школьника в Париже кучкой негодяев. 10 против одного. Скажем прямо: должны быть жесткие приговоры агрессорам, приостановка выплат семейных пособий. От всего сердца надеюсь, что этот парень выйдет из комы без последствий", - написал он.

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Украинские дипломаты в Париже прислали запрос тамошней прокуратуре из-за жестокого инцидента. Продолжается расследование.

Событие произошло 15 января неподалеку от Эйфелевой башни. 14-летний на тот момент Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Парень сейчас в коме в реанимации. У него пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер сообщил, что состояние тяжелое, но есть положительная динамика. Врачи планируют начать процесс вывода из искусственной комы для дальнейшей реабилитации. 21 января Юрию исполнилось 15 лет.