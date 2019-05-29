Новый протест в колонии. Заключенные вскрыли вены - СМИ

В Черкасской области осужденные вскрыли вены. Фото: korrespondent.net

28 мая в исправительной колонии №62 в Черкасской области 13 осужденных порезали вены на руках.

Таким образом заключенные выразили протест против неудовлетворительных условий содержания. Полиция получила информацию о происшествии в 02:20. Заключенным оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась, а колония проводит проверку, сообщают "Вести".

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28 апреля заключенные колонии подняли бунт, после чего был введен особый режим.

В этот день проводилась вечерняя проверка осужденных, во время которой были избиты сотрудники колонии, а один из них доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

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