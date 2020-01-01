"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых

1 января в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. Фото - 24 канал

1 января около 4.30 в Киеве на Большой Васильковской, 145/1 произошла массовая драка со стрельбой.

Пять человек покалечили, пишет "Главком" со ссылкой на источники в полиции.

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"Два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями, еще трое с различными травмами - грудной клетки, лица и головы", - рассказал источник.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Работники коммунального хозяйства поселка Чабаны под Киевом и строители устроили драку со стрельбой через грязные колеса автомобиля.