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воскресенье, 23 мая 2021 09:42

Новая статья для тренера-садиста и замученный 14-летний: новости, которые потрясли Украину в течение недели
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Уходящая неделя всколыхнула Украину рядом трагических и неприятных событий. В Польше 17 мая скончалась 27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменец-Подольского. Она стала седьмой жертвой ДТП с украинским автобусом, который разбился вблизи Ярослава ночью 5 марта. А в деле об аварии в селе Брыков Тернопольской области, где в августе прошлого года сын полицейского сбил 19-летнюю Ольгу Хрищук, произошел новый поворот. Теперь наказания не избежит и отец подозреваемого. Потому что полицейский, который покрывает преступление, совершенное его сыном, не может быть оправдан.

Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминает Gazeta.ua.

Подозреваемому в умышленном убийстве при превышении пределов обороны 24-летнему Андрею Пекельному из села Глещава на Тернопольщине смягчили меру пресечения. Круглосуточный арест ему заменили на арест в ночное время - с 22:00 до 07:00. Также он должен сдать свой загранпаспорт и по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд. Такое решение 17 мая вынес Тернопольский апелляционный суд. Адвокат Андрея просил вообще не применять к нему меру пресечения. Отметил, что его подзащитный - участник ООС и защищал независимость Украины, положительно характеризуется по месту жительства, содержит мать и брата, которые являются инвалидами. Однако его ходатайство удовлетворили частично.

Автор: tea.court.gov.ua
  Подозреваемому в умышленном убийстве при превышении пределов обороны Андрею Пекельном с Тернопольщины круглосуточный арест заменили на арест в ночное время
Подозреваемому в умышленном убийстве при превышении пределов обороны Андрею Пекельном с Тернопольщины круглосуточный арест заменили на арест в ночное время

19 мая в Черкассах умер девятиклассник школы №34 Артем Попов. Месяц назад парня во время занятия в тире нашли с простреленной головой. Как произошла трагедия - никто не видел, 14-летний парень в помещении был один. Тренер нашел его в луже крови и сразу вызвал "скорую". Рассказал, что выдал оружие воспитаннику. Тот стрелял. А потом попросился отдохнуть. Сразу после трагедии парня прооперировали. Пулю, что прошила мозг, с головы достали. Но состояние школьника был тяжелым. Все это время он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Автор: vycherpno.ck.ua
  В Черкассах умер 14-летний Артем Попов. Месяц назад его нашли в тире во время занятия с пулей в голове
В Черкассах умер 14-летний Артем Попов. Месяц назад его нашли в тире во время занятия с пулей в голове

Тренера задержали. Находится под круглосуточным домашним арестом по решению суда. После инцидента в Черкассах проверили все стрелковые тиры учреждений школьного и внешкольного образования горсовета. Два из них оказались непригодными.

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В деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области следствие поставило точку. Его тело нашли на железнодорожных рельсах 29 октября 2019-го. Следственный эксперимент доказал, что поезд парня не сбивал и не наезжал, когда он там лежал. Его принесли на рельсы и имитировали гибель под поездом. Однако эксперты смерть парня признали несчастным случаем. Семье о закрытии дела сообщили письмом. Однако ни семья, ни их адвокаты не собираются останавливаться. И постановление о закрытии дела будут обжаловать в суде.

Автор: предоставлено Светланой Чаленко
  14-летнего Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области нашли мертвым на железнодорожных путях в октябре 2019-го. Все тело было изуродовано. Но экспертиза подтвердила, что поезд парня не сбивал
14-летнего Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области нашли мертвым на железнодорожных путях в октябре 2019-го. Все тело было изуродовано. Но экспертиза подтвердила, что поезд парня не сбивал

Фитнес-тренера 46-летнего Алексея Волкова, который едва не убил в своем доме в селе Нижняя Дубечня Киевской области свою девушку 33-летнюю Ольгу Войтенко, будут судить за умышленное убийство еще одной любимой. Речь о 35-летней Виктории Манкевич, которую Волков выбросил с балкона многоэтажки в Соломенском районе Киева 13 апреля 2016-го. Тогда дело расследовали как самоубийство.

Автор: kv.npu.gov.ua
  Киевлянин 46-летний Алексей Волков находится под арестом. Его судят за покушение на убийство своей девушки 33-летней Ольги Войтенко в сентябре прошлого года. А также подозревают в умышленном убийстве сожительницы 35-летней Виктории Манкевич в апреле 2016-го
Киевлянин 46-летний Алексей Волков находится под арестом. Его судят за покушение на убийство своей девушки 33-летней Ольги Войтенко в сентябре прошлого года. А также подозревают в умышленном убийстве сожительницы 35-летней Виктории Манкевич в апреле 2016-го

Однако теперь полицейские нашли доказательства, что к гибели женщины причастен подсудимый Волков. Во время ссоры с бывшей сожительницей, подозреваемый схватил ее за одежду и перебросил через перила балкона общего пользования на девятом этаже.

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Автор: kv.npu.gov.ua
  Мать убитой Волковым Виктории - Людмила Манкевич. Изначально не верила, что дочь покончила с собой
Мать убитой Волковым Виктории - Людмила Манкевич. Изначально не верила, что дочь покончила с собой

В Италии 18 мая нашли тело 29-летней Кристины Новак из Одессы. Она исчезла 31 октября в прошлом году - в маленьком городке Альтопашо, сразу после ареста ее сожителя - 41-летнего Айрама Гонзалеса Негрима, предпринимателя испанского происхождения. Его обвинили в незаконном ношении оружия и боеприпасов, хранении краденых товаров, а также наркотиков с целью продажи. Женщину искали сотни полицейских - осматривали их дом, опрашивали соседей, коллег и знакомых. По результатам собранных доказательств было очевидно, что женщину убили. В преступлении заподозрили татуировщика 49-летнего Франческо Лупино. Он - сосед пары и владелец дома, который они снимали. Также был "партнером" в криминальных сделках сожителя Кристины. 23 марта Лупино арестовали. Однако в преступлении он не признается, где спрятал тело - не говорил.

Автор: facebook.com/Український-центр-в-Італії-1876928112604616
  В Италии арестовали 50-летнего Франческо Лупино, которого подозревают в убийстве одесситки 29-летней Кристины Новак
В Италии арестовали 50-летнего Франческо Лупино, которого подозревают в убийстве одесситки 29-летней Кристины Новак

В Днепре 19 мая задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Первого взяли в аэропорту при попытке покинуть страну. Второго - в отеле. Они контролировали криминалитет. А их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

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