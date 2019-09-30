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понедельник, 30 сентября 2019 16:15

Новая смертельная игра: брат поджег сестру

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Новая смертельная игра: брат поджег сестру
Фото: Комсомольская правда

Через опасную игру "Поджоги друга" 28 сентября 11-летняя девочка в Черкассах получила ожоги.

Ребенок попал в первую городскую больницу с тяжелыми ожогами верхней части туловища, сообщает пресс-секретарь ДСНС Украины в Черкасской области Константин Проценко.

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Ожоги девочка получила, когда ее собственноручно поджег ее 10-летний брат, играя в "Поджоги друга". Свидетелем инцидента стал случайный прохожий, который сразу пришел на помощь. Такой смертельно опасный флешмоб под названием #Firechallenge становится все больше популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей.

В Бердичеве Житомирской области местный предприниматель поджег себя во время сессии городского совета. Происшествие случилось 14 июня около 10:15.

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