Новая смертельная игра: брат поджег сестру

Фото: Комсомольская правда

Через опасную игру "Поджоги друга" 28 сентября 11-летняя девочка в Черкассах получила ожоги.

Ребенок попал в первую городскую больницу с тяжелыми ожогами верхней части туловища, сообщает пресс-секретарь ДСНС Украины в Черкасской области Константин Проценко.

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Ожоги девочка получила, когда ее собственноручно поджег ее 10-летний брат, играя в "Поджоги друга". Свидетелем инцидента стал случайный прохожий, который сразу пришел на помощь. Такой смертельно опасный флешмоб под названием #Firechallenge становится все больше популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей.

В Бердичеве Житомирской области местный предприниматель поджег себя во время сессии городского совета. Происшествие случилось 14 июня около 10:15.