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пятница, 14 июня 2019 12:36

Предприниматель поджег себя в сессионном зале
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В Бердичеве местный предприниматель поджег себя во время сессии городского совета
Фото: rio-berdychiv.info
В Бердичеве местный предприниматель поджег себя во время сессии городского совета
В Бердичеве местный предприниматель поджег себя во время сессии городского совета
В Бердичеве местный предприниматель поджег себя во время сессии городского совета

В Бердичеве Житомирской области местный предприниматель поджег себя во время сессии городского совета

Происшествие случилось 14 июня около 10:15, сообщает УНН.

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"Предварительно, 64-летний местный предприниматель в сессионном зале горсовета в городе Бердичеве облился неизвестным веществом, очевидно, легковоспламеняющимся и поджег себя", - рассказали в полиции.

По словам мужчины, власть Бердичева препятствует его предпринимательской деятельности, он занимается ресторанным бизнесом, поэтому решился на такой поступок, передает "РИО Бердичев".

Мужчину потушили и отправили в больницу. На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют обстоятельства и проверяют мотивы поступка.

В Луцке воин АТО пытался совершить самоподжог под стенами городского совета. Мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь из-за "перекидания" денег на строительство реабилитационного центра для воинов на школу №27.

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Дата
14
июня

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