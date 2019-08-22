Ночью сгорела сельская школа

Фото: ГСЧС

В селе Манаив Зборовского района Тернопольской области сгорела школа.

Сообщение о пожаре в 2-этажном здании школы поступило 22 августа в 01:29, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание началось на 2-м этаже. Площадь пожара составила 600 кв. м.

"В 06:35 пожар был ликвидирован на площади 600 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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В тушении приняли участие 10 человек и 4 единицы техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Полтаве загорелось одноэтажное складское здание "Новой почты". Предварительно, жертв и пострадавших нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.